AO VIVO: Governo associa escândalo do PCC a vídeo viral de Nikolas sobre Pix; Lula reage a Trump

Governo associa escândalo do PCC a vídeo viral de Nikolas sobre Pix / Crédito: Reprodução/O POVO News

O programa O POVO News chega a mais uma edição nesta sexta-feira, 29, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. Entre os assuntos, a programação repercute a tentativa do deputado federal Reimont (PT-RJ) em associar um vídeo publicado pelo colega de Casa Legislativa, Nikolas Ferreira (PL-MG), feito contra a fiscalização de transações via Pix acima de R$ 5 mil, com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o parlamentar petista, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, diz que a campanha de Nikolas contra a fiscalização do Pix contribuiu para pressionar a revogação de uma norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização de fintechs, empresas de serviços financeiros que unem tecnologia e inovação.

O mecanismo seria utilizado por criminosos que integram o PCC em esquemas de lavagem de dinheiro. Reimont protocolou um ofício ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, no qual pede a abertura de investigação contra o deputado bolsonarista. No X (antigo Twitter), o petista escreveu: "O Nikolas Ferreira ajudou o PCC? O vídeo dele, cheio de Fake News sobre o Pix, pode ter ajudado o PCC a não ter as suas as atividades monitoradas em fintechs. Nós vamos atrás dessa resposta aqui em Brasília!". Lula reage a Trump A edição traz, ainda, a reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump. Nessa quinta-feira, 28, o petista afirmou que o mundo não deve ser alvo de imposições hegemônicas. Lula disse também que nenhum país será capaz de combater, sozinho, o crime organizado transacional. A fala do presidente da República é uma resposta às ações de Trump nas esferas comercial e militar, em que o republicano tem feito a imposição de sobretaxas a produtos brasileiros importados nos EUA, além de ordenar o envio de tropas militares, por meio da Força Naval, para atuar no Caribe e na América Latina contra cartéis de drogas.

