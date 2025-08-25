Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira, dia 25, que o mundo não deve ser alvo de imposições hegemônicas e que nenhum país será capaz de debelar sozinho o crime organizado transnacional. A declaração de Lula é uma resposta indireta a ações no campo comercial e militar do governo Donald Trump: o tarifaço que atingiu o Brasil e comércio global e o envio de tropas militares, por meio da Força Naval, para atuar no Caribe e na América Latina contra cartéis de drogas.

Washington prometeu usar força total e focou no governo da Venezuela, comandada pelo ditador Nicolás Maduro. A movimentação de navios de guerra e cerca de 4,5 mil militares preocupou o Palácio do Planalto, pelo potencial de um conflito e da instabilidade que uma intervenção poderia gerar na fronteira norte do País. Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. Ele disse que ambos países apostam "no livre comércio e na integração produtiva", no atual contexto de ressurgimento do "protecionismo e o unilateralismo". "Seguimos empenhados na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas", afirmou o petista. Lula destacou o compromisso com o multilateralismo de ambos países e o apoio à Organização Mundial do Comércio (OMC), dirigido pela nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. O órgão não funciona plenamente por objeção dos EUA, mas o Brasil decidiu abrir nele um processo de disputa contra o tarifaço de Trump.

O presidente disse ter discutido de forma central com o nigeriano questões relacionadas ao combate ao tráfico interncional, terrorismo e o crime orgnaizado. Lula chamou a articulação de facções criminosas para além das fronteiras nacionais de uma "consequência perversa" da globalização. "Nenhum país isoladamente conseguirá debelar a criminalidade transnacional", defendeu Lula, que reconheceu a necessidade de ações urgentes, porém "multilaterais" e "coordenadas". Ele disse que vai enviar um adido da Polícia Federal para atuar em Abuja, capital da Nigéria. Lula reclamou da falta de prioridade dada à África por governos anteriores que se distanciaram politicamente e econmicamente afirmou que a consequência foi a queda nas trocas comerciais. Em 2014, o fluxo comercial foi de US$ 10 bilhões.

Segundo o Itamaraty, a Nigéria foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil na África, no ano passado. O fluxo comercial atingiu US$ 2 bilhões, 20% a mais que em 2023. Atualmente, as exportações brasileiras para o país são concentradas em açúcares e melaços (74%). As importações, em fertilizantes (48%) e petróleo e derivados (48%). O presidente Tinubu, por sua vez, cobrou a presença da Petrobras em seu país, para desenvolvimento de negócios no setor energético, e pediu a fabricação de medicamentos genéricos na Nigéria.

Ele disse que a Nigéria ser o 10º maior produtor de petróleo do mundo, mas não gerar valor para sua população, é como ter um "ativo morto". "Não vejo por que a fabricação de medicamentos genéricos, para a qual o Brasil avançou muito, não pode ser feita na Nigéria. Não vejo por que a superioridade tecnológica do Brasil não é compartilhada com a África", disse Tinubu. "Temos a maior reserva de gás e não vejo por que a Petrobras não investiria na Nigéria o quanto antes. E agradeço a promessa de Lula de que isso será feito o mais breve possível." A África é uma nova fronteira. Não há outra maneira de fazer isso a não ser abraçar tanto a tecnologia, desenvolvimento científico, pesquisa e desenvolvimento, soberania alimentar e técnicas de fabricação.