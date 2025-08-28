Deputado do PT pede a prisão preventiva de Nikolas Ferreira

Deputado do PT aciona a PGR e pede prisão preventiva de Nikolas FerreiraPedido tem relação com vídeo publicado por Nikolas contra o monitoramento da Receita Federal em movimentações do Pix e operação desta semana que investiga esquema de fraudes do PCC no setor de combustíveis
O deputado federal Reimont (PT-RJ) solicitou na quinta-feira, 28, à Procuradoria Geral da República (PGR) a abertura de um processo de investigação contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O documento enviado pede para que uma possível prisão preventiva seja avaliada, caso a investigação indique risco à ordem pública.
Um dos pontos mencionados pelo parlamentar é o vídeo publicado por Nikolas contra o monitoramento da Receita Federal em movimentações do Pix acima de R$ 5 mil.
A solicitação de Reimont ocorreu após operações deflagradas na quinta-feira que investigam um esquema de fraudes do PCC no setor de combustíveis apontarem que a revogação das medidas e a falta de fiscalização das transações teriam facilitado a atuação do crime organizado.
Leia mais
Em janeiro, após anúncio das novas medidas de fiscalização, o deputado do PL publicou um vídeo em que se mostra contrário às mudanças e fala sobre uma possível taxação do Pix. A postagem reúne mais de 9 milhões de curtidas e ultrapassou 300 milhões de visualizações.
O Nikolas Ferreira ajudou o PCC? O vídeo dele, cheio de Fake News sobre o Pix, pode ter ajudado o PCC a não ter as suas as atividades monitoradas em fintechs. Nós vamos atrás dessa resposta aqui em Brasília! pic.twitter.com/TFoktkv4FB
Pelas redes sociais, Reimont fala sobre o caso e diz que vai buscar respostas. "Nikolas Ferreira ajudou o PCC? O vídeo dele, cheio de Fake News sobre o Pix, pode ter ajudado o PCC a não ter as suas as atividades monitoradas em fintechs. Nós vamos atrás dessa resposta aqui em Brasília!", escreveu.
O pedido do deputado do PT à PGR também cita a prisão do primo de Nikolas, Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, preso após transportar 30,2 quilos de maconha e 3,82 gramas de cocaína em Uberlândia, Minas Gerais, e pede a investigação de possíveis vínculos.