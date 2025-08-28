Deputado do PT pede a prisão preventiva de Nikolas Ferreira

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) / Crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

O deputado federal Reimont (PT-RJ) solicitou na quinta-feira, 28, à Procuradoria Geral da República (PGR) a abertura de um processo de investigação contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O documento enviado pede para que uma possível prisão preventiva seja avaliada, caso a investigação indique risco à ordem pública. Um dos pontos mencionados pelo parlamentar é o vídeo publicado por Nikolas contra o monitoramento da Receita Federal em movimentações do Pix acima de R$ 5 mil.