Lula: pela 1ª vez em 9 meses, aprovação supera desaprovação e atinge 50,2%, diz pesquisa

Às vésperas de entrar em vigor o tarifaço de Trump contra produtos brasileiros, avaliação do presidente Lula sobe; boa avaliação apresenta melhora significativa desde o fim de 2024

Realizada entre os dias 25 e 28 de julho, a pesquisa ocorreu em meio aoaumento da popularidade de Lula, especialmente pela condução das tratativas que envolvem a imposição da taxa de 50% sobre produtos do Brasil que são comercializados nos Estados Unidos, imposta por Donald Trump no início de julho e que entra em vigor a partir de agosto.

A aprovação do desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu 50,2% e marcou, pela primeira vez em nove meses, a superação da desaprovação, que alcançou 49,7% neste mês de julho, segundo o levantamento Latam Pulse Brasil, uma iniciativa conjunta entre AtlasIntel e Bloomberg.

Em ascensão, a boa avaliação de Lula ocorre desde o início deste mês, após Trump anunciar a sobretaxa contra os produtos brasileiros. No outro levantamento divulgado em 9 de julho, a aprovação do petista teve um salto positivo e passou de 47,3% para 49,9%, empatando tecnicamente com a desaprovação, que oscilou de 51,8% para 50,3%.

