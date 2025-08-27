Filhos de Bolsonaro criticam apoio de aliados a Tarcísio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) / Crédito: Reprodução/YouTube/Jair Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usaram as redes sociais para criticar aliados do Centrão após insinuarem apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como possível candidato na corrida presidencial em 2026. Eduardo escreveu que “Não há ganho estratégico em fazer o anúncio agora” e que a situação é “injusta” com seu pai, devido à proximidade do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) após as acusações de tentativa de golpe de Estado.

Carlos também se pronunciou e alegou que o STF estaria preparando “o maior teatro já visto da história do Brasil”. Sem apresentar provas, completou: “É uma completa falta de humanidade diante do que está ocorrendo com quem possibilitou alcançar voos”, se referindo ao pai. O vereador também republicou o comentário do irmão Eduardo, no Instagram. Apoio a Tarcísio Em Brasília, especula-se que líderes de partidos do Centrão como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antônio Rueda, presidente do União Brasil, veem com bons olhos eventual indicação de Tarcísio ao Planalto. Ambos lideram a recém-criada federação União Progressista, nova força política para a disputa eleitoral de 2026. O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse que a decisão dependerá de Bolsonaro e afirmou que Tarcísio disse, em jantar com os governadores (ocorrido em 19 de agosto), que se for candidato, deve se filiar ao PL. “Mas hoje, ele é candidato a governador (reeleição)”, explicou Valdemar em entrevista coletiva durante evento com empresários, em São Paulo.