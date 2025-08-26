Senado Federal celebrará 97 anos do O POVO com sessão solene

Plenário do Senado Federal / Crédito: Agência Senado

O Senado Federal promoverá uma sessão em celebração aos 97 anos do O POVO, completos em 7 de janeiro de 2025. Requerido pelo senador Eduardo Girão (Novo), a iniciativa foi aprovada nesta terça-feira, 26. A data da solenidade ainda deverá ser divulgada. "Ao longo de sua trajetória, o jornal foi espaço de aprendizado e de prática para inúmeros jornalistas, editores, fotógrafos e técnicos que ajudaram a fortalecer o setor de mídia no Ceará e em todo o País", disse o parlamentar cearense.

Leia mais O POVO 97 anos: a três passos do futuro Sobre o assunto O POVO 97 anos: a três passos do futuro Girão também destacou que o jornal vem registrando com "seriedade e constância", ao longo de quase um século, os fatos mais relevantes da vida pública, econômica, social e cultural do Estado. A três anos do centenário, O POVO noticiou guerras, atravessou governos, reportou uma ditadura militar; publicou mais de duas mil crônicas de Rachel de Queiroz; acompanhou a peleja de secas e viu se erguer um Castanhão. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Além disso, vibrou com cinco títulos mundiais de futebol e sobreviveu a uma pandemia. Neste ano, O POVO também celebrou o primeiro Globo de Ouro de uma mulher brasileira; e é lume da liberdade de imprensa e do jornalismo profissional quando a desinformação se alastra e se refina.