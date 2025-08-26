Comissão aprova política de convivência com a seca no NE

Política criada por Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional visa projetos de convivência com a seca / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CINDRE) a Política de Convivência com a Seca Nordestina, na Câmara dos Deputados, que define ações de sustentabilidade, estímulo da economia rural e implantação de centros de pesquisa em regiões do semiárido nordestino. O projeto aguarda análise de outras comissões. O Projeto de Lei 2525/23 é resultado de uma comissão externa da Câmara que estudou as condições sociais, econômicas e ambientais do semiárido nordestino em 2015. A iniciativa visa formular estudos climáticos com informações sobre riscos em regiões vulneráveis, treinamento de preparação para a seca e pesquisas de desenvolvimento agropecuário baseado em extrativismo sustentável.