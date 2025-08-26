Anuário do Ceará: publicação é celebrada por políticos do Estado, de oposição à base

￼ELMANO em discurso no Anuário do Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em noite de celebração do Anuário do Ceará, edição 2025-2026, o governador Elmano de Freitas (PT), em discurso no evento, repreendeu as tarifas dos Estados Unidos. "Nós vivemos tempos estranhos", iniciou. "Tempos estranhos em que esse Estado sofre com um tarifaço por questões ideológicas. De que as economias, de que o esforço de empresários cearenses, de que empregos de trabalhadores cearenses estão em risco, mas nós vamos fazer tudo que for possível, junto com os empresários, como prioridade máxima, defender os empregos do povo cearense", prometeu. Ele ainda mencionou o compromisso da publicação com a divulgação de dados, que fomentam o debate público.

A festa de lançamento da edição 2025-2026 do Anuário do Ceará na noite desta segunda-feira, 25, reuniu parlamentares e políticos tanto da oposição como da base governista. Ao O POVO, eles reverenciam a publicação. Leia mais Anuário do Ceará: A luta em defesa das instituições e da democracia Sobre o assunto Anuário do Ceará: A luta em defesa das instituições e da democracia Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PSB) pontuou critérios que considera relevantes da obra. "São mais de 600 páginas que mostram a liberdade editorial que o O POVO tem, com o rigor técnico e jornalístico que o jornal tem", disse. Já o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB) celebrou a pesquisa, publicada nesta edição, que o elegeu como o parlamentar mais influente do Legislativo fortalezense. "Ser reconhecido pelos colegas parlamentares é de suma importância e estar hoje (ontem) no Anuário, que reúne anualmente vários dados importantes do nosso Estado, da nossa cidade, é motivo de muita felicidade", celebrou.

Roberto Cláudio (sem partido), ex-prefeito de Fortaleza, pontuou que a publicação se adapta à modernidade, mas com o mesmo propósito e credibilidade. "Sempre houve um cuidado, ao longo desse tempo, de manter o Anuário cada vez mais moderno graficamente, cada vez mais adaptado às novas tecnologias, em formatos distintos", pontuou. Presidente do União Brasil, o ex-deputado Capitão Wagner considera a edição como uma fonte de consulta. "É uma fonte de consulta, não só de nós que somos políticos, mas dos técnicos de todo o Estado que querem discutir políticas públicas." RC caminha para se filiar ao União Brasil, mas ainda não há data definida desde que foi anunciada em maio. Ao O POVO, ele e Wagner informaram que a filiação deverá ocorrer em setembro para reunir os principais nomes do partido, como o senador Ciro Nogueira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o presidente nacional, Antonio Rueda.