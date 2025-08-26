Anuário do Ceará: A luta em defesa das instituições e da democracia

￼LUCIANA DUMMAR em discurso no lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026 / Crédito: fotos AURÉLIO ALVES

O compromisso com a defesa da democracia atravessou a cerimônia que comemorou ontem o lançamento oficial do Anuário do Ceará 2025-2026, a publicação impressa mais antiga do território cearense. Neste ano, a ênfase vai para os 75 anos de fundação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Ao todo, são 14 capítulos e 680 páginas que compilam informações sobre a economia, infraestrutura, administração pública, cultura, futebol e cartografia. Também há o capítulo Guia dos Municípios, com perfis das cidades, abrangendo cerca de cem dados para cada uma.

Já o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou a relevância da publicação como fonte de pesquisa para todos os cearenses. "Não se trata apenas de uma coletânea de dados e estatísticas. O Anuário é o verdadeiro mapa do Estado. É uma bússola do futuro que nos ajuda a compreender a nossa identidade e a projetar os caminhos que queremos seguir [...] Para todos nós que fazemos a Federação das Indústrias, trata-se de um reconhecimento que consolida nossa trajetória." FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 25.08.2024: Lançamento do Anuário do Ceará. (Foto: Aurélio Alves/ Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Outra autoridade presente no evento foi o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que citou o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a vários países do mundo como exemplo de que vivemos “tempos muito estranhos”. Assim, reforçou a magnitude do Anuário do Ceará para a política, a economia, apresentando os indicadores do Estado, independentemente de ideologias. “O Anuário nos ajuda a ver as coisas acontecerem. Quem olhar os dados, que tem no Anuário, vai ver o que nós conseguimos avançar no último período no Ceará. Mas também consegue olhar que tem muita coisa para ser feita e ainda tem muito desafio para tirar o nosso povo da extrema pobreza." Na mesma linha, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), enalteceu o papel do O POVO em promover um debate público qualificado e no fortalecimento da democracia.