Na CPI do INSS, oposição pauta convocação de ex-ministros desde o governo Dilma

A Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta terça-feira, 25, já com ministros da Previdência dos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dez ex-presidentes do INSS na mira. Na pauta, deputados e senadores votarão se vão aprovar a convocação do ex-ministro Carlos Lupi, que chefiava a pasta quando a crise que envolve descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões explodiu.

Além dele, a CPI pautou a convocação de José Carlos Oliveira, que comandou o ministério no governo Bolsonaro, e Carlos Gabas, ex-ministro no governo Dilma e um velho conhecido da oposição no Senado. Gabas foi alvo de bolsonaristas na CPI da Covid, do Senado. Pairava sobre ele a acusação de ter sido o responsável pela compra pelo consórcio de 300 ventiladores clínicos de UTI da empresa Hempcare, em valor aproximado de R$ 48 milhões, pagos antecipadamente e que nunca chegaram aos Estados. O ex-ministro foi alvo de convocação, mas os senadores reprovaram a convocação dele ao colegiado. O Estadão revelou no começo do mês de agosto que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou a existência de indícios de envolvimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em crimes praticados na compra desses respiradores durante sua gestão como governador da Bahia.

A oposição definiu a convocação de ministros desde a era Dilma e dos ex-presidentes do INSS como uma de suas prioridades. No total, estão na pauta dez requerimentos para a convocação de ex-presidentes do INSS - eles presidiram o instituto entre 2012 e 2025. Estão na pauta para serem convocados:

- Lindolfo Neto de Oliveira Sales, presidente entre 2012 e 2015; - Elisete Berchiol da Silva Iwai, presidente entre 2015 e 2016; - Leonardo de Melo Gadelha, presidente entre 2016 e 2017;

- Francisco Paulo Soares Lopes, presidente entre 2017 e 2018; - Edison Antônio Costa Britto Garcia, presidente entre 2018 e 2019 - Renato Rodrigues Vieira, presidente entre 2019 e 2020;