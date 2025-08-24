Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns em casa"Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", disse o senador em publicação nas redes sociais
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse neste domingo, 24, por meio das redes sociais, que sua mãe e seus avós foram feitos reféns durante um assalto na casa da família em Resende, no interior do Rio de Janeiro.
Segundo ele, os criminosos usavam arma e abordaram sua mãe exigindo informações sobre dinheiro que teria sido enviado a eles pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva. Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós", relatou o senador em postagem nas redes sociais.
Ainda segundo o senador, os criminosos reviraram toda a casa e, sem encontrar o suposto dinheiro, levaram anéis e fugiram no carro do seu avô. O parlamentar afirmou já ter tomado as providências cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende). "Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime."
Confira a postagem de Flávio Bolsonaro:
Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto.
Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva.
Os marginais chegaram abordando…