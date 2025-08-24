Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns em casa

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relata assalto em vídeo nas redes sociais / Crédito: Andressa Anholete

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse neste domingo, 24, por meio das redes sociais, que sua mãe e seus avós foram feitos reféns durante um assalto na casa da família em Resende, no interior do Rio de Janeiro. Segundo ele, os criminosos usavam arma e abordaram sua mãe exigindo informações sobre dinheiro que teria sido enviado a eles pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).