Semana no Congresso: Danilo e Mauro aprovam projetos

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 19, em votação simbólica, o projeto de lei que proíbe descontos em folhas de pagamento de pensões e aposentadorias pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Entre as medidas, estão o fim dos descontos associativos, a proteção de dados de aposentados e pensionistas e o consignado somente com a comprovação de identidade.

O relator, o deputado Danilo Forte, afirmou que o texto vai impedir a atuação de organizações fraudulentas. O deputado disse que as instituições que possuem acesso aos dados de aposentados e pensionistas precisam trabalhar com máxima transparência.

“É necessário impedir que essas instituições que não mantêm a transparência necessária das operações, e não mostram comportamento ético e moral fiquem impedidas de funcionar pela própria autarquia do INSS. A fiscalização desses órgãos precisa ser mais rigorosa”, falou.

Já o consignado, de acordo com o texto, vai ser autorizado somente após duas comprovações, que podem acontecer com a biometria, assinatura eletrônica ou a prova de vida. Dessa maneira, conforme o deputado, os dados de aposentados e pensionistas serão protegidos da forma devida.

A punição para pessoas que cometerem o crime de desvio de aposentadorias e pensões vai aumentar. “Nós vamos usar da Lei de Proteção de Dados para criminalizar servidores públicos que, porventura, podem ter facilitado operações criminosas. Isso será importante, até para inibir toda essa situação em que se facilita o acesso, às informações e dados dos beneficiários”, declarou Danilo Forte.