O que prevê o projeto antimáfia que o governo Lula apresentará

Governo Lula conclui projeto de lei antimáfia contra organizações criminosas / Crédito: Evaristo SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concluiu a versão final do anteprojeto de lei para criar uma legislação antimáfia no Brasil. O texto deve ser encaminhado para o Congresso Nacional na próxima semana e está nas mãos do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Entre as medidas que constam no texto, está a criação da Agência Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas e também a punição de criminosos por domínio territorial, além da criação de pessoas jurídicas para infiltrar em organizações criminosas de tipo mafioso. A informação é do Blog do Fausto Macedo, do Estadão.

Com 26 páginas, o texto é uma iniciativa para fortalecer o enfrentamento de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), além de milícias. A redação do projeto agrava as penas para os bandidos. O texto modifica a lei das organizações criminosas, para que esses grupos sejam assim enquadrados quando ao menos três pessoas integre a composição, com divisão de tarefas. Hoje, são necessárias quatro pessoas para configurar uma organização. Aumento de pena, ataque às finanças e delator remunerado O texto endurece a legislação e prevê aumentar a pena mínima de 3 para 5 anos e a máxima de 8 para 10 anos de prisão, sem prejuízo às demais infrações cometidas pelos bandidos. Em caso de a organização ser considerada qualificada, quando os criminosos usam a força para intimidar pessoas, a pena pode subir e ficar entre 12 e 20 anos de prisão. No âmbito das punições, o agravamento de penas pode ser reduzido de um sexto (1/6) até a metade para os criminosos que não são os líderes dos grupos mafiosos. Em contrapartida, pode ser aumentada em até dois terços no caso de a organização ter ligação com criminoso do exterior.