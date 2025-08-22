Defesa de Bolsonaro nega plano de fuga e critica ação da PF

Os advogados do ex-presidente destacaram que o relatório da PF “causa espanto” e consideraram que o documento tem “o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República”, chegando a apontar a ação como “lawfare em curso”. O termo significa a utilização do sistema legal e judiciário como arma para derrotar um adversário.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou na noite desta sexta-feira, 22, sobre o rascunho de um pedido de asilo político na Argentina apontado pela Polícia Federal (PF). O ex-presidente e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foram indiciados por coação durante a investigação em curso da trama golpista.

A defesa ainda declarou que parte das conversas extraídas e apresentadas não teriam relevância para a investigação.

Rascunho de pedido de asilo

Sobre o rascunho de pedido de asilo ao presidente argentino Javier Milei, os advogados destacaram que documento seria “um rascunho antigo feito por terceiros” e afirmou que não pode ser considerado um indício de fuga.

“Fato é que, com ou sem o rascunho, o ex-presidente não fugiu. Pelo contrário, obedeceu a todas as decisões emanadas pela C. Suprema Corte, inclusive a que o proibia de viajar ao exterior, respondeu à denúncia oferecida, compareceu a todas as audiências, sempre respeitando todas as ordens deste E. STF. Sobre o cumprimento da Lei, as autoridades policiais deveriam lembrar que ora Peticionário foi preso em casa. A esta altura, falar em fuga para “impedir a aplicação da lei penal” parece não ter o menor cabimento”.

Mais informações em instantes