Acarape: Ex-secretários são denunciados por desvio de R$ 464 mil

MPF acusa ex-secretários de Educação de Acarape por desvio de R$ 464 mil / Crédito: THAÍS MESQUITA

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou nova denúncia no âmbito da Operação Três Climas, investigação que apura fraudes em contratos de transporte escolar em municípios do Ceará. Desta vez, os alvos são dois ex-secretários de Educação de Acarape e três empresários, acusados de desviar mais de R$ 464 mil entre 2013 e 2016. Segundo o MPF, os recursos desviados tinham origem em programas federais como o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O esquema envolvia licitações fraudulentas, com pesquisas de preços manipuladas e restrição à competitividade nos pregões presenciais.