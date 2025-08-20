Deputado quer proibir o uso de pipas nos municípios do Ceará

Deputado cearense quer proibir o uso de pipas nos municípios do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O suplente de deputado estadual em exercício, David Vasconcelos (PL), protocolou o Projeto de Lei 752/25, que sugere a proibição do uso de pipas, papagaios, arraias ou similares nos perímetros urbanos dos municípios do Estado do Ceará. David exerce o mandato devido à licença tirada por Carmelo Neto (PL). A matéria foi lida na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, 20, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), iniciando a sua tramitação. Na proposta, ficam proibidas pipas "com ou sem a utilização de linha com cerol, linha chilena ou qualquer outro tipo de fio cortante".