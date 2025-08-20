Deputado quer proibir o uso de pipas nos municípios do Ceará

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado quer proibir o uso de pipas nos perímetros urbanos do Ceará

David Vasconcelos, deputado suplente em exercício, é o autor do projeto de lei; texto prevê multa em caso de descumprimento
Tipo Notícia

O suplente de deputado estadual em exercício, David Vasconcelos (PL), protocolou o Projeto de Lei 752/25, que sugere a proibição do uso de pipas, papagaios, arraias ou similares nos perímetros urbanos dos municípios do Estado do Ceará. David exerce o mandato devido à licença tirada por Carmelo Neto (PL).

A matéria foi lida na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, 20, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), iniciando a sua tramitação. Na proposta, ficam proibidas pipas "com ou sem a utilização de linha com cerol, linha chilena ou qualquer outro tipo de fio cortante".

Na redação do projeto, o parlamentar inclui a proibição a logradouros públicos (como ruas, avenidas, praças, calçadas e terrenos baldios) e também em áreas particulares, caso o uso de pipas possa colocar em risco a segurança de pessoas, de animais ou de patrimônio.

O descumprimento da lei, caso aprovada, sujeitará o infrator à aplicação de multa no valor de 100 Ufirces (Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará), aplicada em dobro em caso de reincidência. Atualmente um Ufirce está fixado em R$ 6,02, portanto o valor da multa passaria dos R$ 600. Em caso de o infrator ter menos de 18 anos ou ser considerado incapaz, serão responsabilizados os pais ou responsáveis legais.

David Vasconcelos é o autor do projeto de lei
David Vasconcelos é o autor do projeto de lei Crédito: Junior Pio/Alece

Justificativa

Na justificativa, o deputado alega que, embora o ato de soltar pipa seja tradicional e culturalmente difundido, quando realizada em áreas urbanas, a atividade representa "riscos significativos à segurança pública", como acidentes com motociclistas e ciclistas, ferimentos graves por linhas cortantes, choques elétricos, danos à rede elétrica, além de transtornos ao trânsito e perigo para pedestres.

Ainda segundo a redação do projeto, a utilização de linhas com cerol ou compostos abrasivos, mesmo quando não intencionalmente destinadas ao corte, agrava o risco de lesões corporais graves e até fatais, bem como causa prejuízos a bens públicos e privados.

O parlamentar alega que a medida tem "relevante interesse público", alia a preservação da integridade física e da vida à segurança do tráfego urbano e ao bem-estar coletivo.

