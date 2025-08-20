CPMI do INSS: Cid e Girão serão titulares; Augusta será suplente

CPMI do INSS: Cid Gomes e Eduardo Girão serão titulares; Augusta Brito será suplenteComissão será composta por 16 senadores e 16 deputados titulares; objetivo é investigar descontos indevidos feitos por entidades aos segurados do INSS
O Congresso Nacional instalou, nesta quarta-feira, 20, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os titulares do colegiado estão os senadores cearenses Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo).
A senadora Augusta Brito (PT), líder em exercício do Partido dos Trabalhadores na Casa Alta, está entre os suplentes. Na reunião de instalação da CPMI, parlamentares também estão elegendo o presidente e o vice-presidente do colegiado. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi escolhido como presidente. O relator será o deputado federal bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O objetivo da CPMI é investigar os descontos indevidos feitos por entidades aos benefícios de segurados do INSS.
O senador Omar Aziz (PSD-AM), que havia sido indicado para a presidência, antecipou que a comissão se fundamentará nas investigações da Polícia Federal (PF) e, por isso, será mais técnica.
Ao todo, a comissão será composta por 16 senadores titulares, 16 deputados titulares e a mesma quantidade de suplentes. O pedido de instalação da CPMI foi apresentado em 12 de maio pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT). O requerimento teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores.
Presidente eleito para a comissão
Os parlamentares elegeram o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que recebeu 17 votos, como presidente da Comissão. Em sessão tumultuada, com ameaças de suspensão da reunião por parte da senadora Tereza Cristina (Progressistas), que presidia o encontro. Ele integra a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Omar Aziz chegou a receber 14 votos.
"Quero aqui mais uma vez, deixar claro aos senhores, que não há este governo, governo anterior, não há qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja, que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou nos dias passados. Quem está aqui, é um presidente eleito que quer esclarecer, pedir a punição dos culpados e, principalmente, gerar projetos e políticas que não permitam a repetição de um momento tão vergonhoso", disse Viana ao assumir a cadeira de presidente da CPMI.
Titulares
Senadores titulares
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Renan Calheiros (MDB-AL)
- Carlos Viana (Podemos-MG) - presidente
- Styvenson Valentim (PSDB-RN)
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Eliziane Gama (PSD-MA)
- Cid Gomes (PSB-CE)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Izalci Lucas (PL-DF)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Leila Barros (PDT-DF)
- Tereza Cristina (PP-MS)
- Damares Alves (Republicanos-DF)
- Dorinha Seabra (União-TO)
Deputados titulares
- Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
- Coronel Fernanda (PL-MT)
- Adriana Ventura (Novo-SP)
- Paulo Pimenta (PT-RS)
- Alencar Santana (PT-SP)
- Sidney Leite (PSD-AM)
- Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
- Romero Rodrigues (Podemos-PB)
- Mário Heringer (PDT-MG)
- Beto Pereira (PSDB-MS)
- Bruno Farias (Avante-MG)
- Marcel van Hattem (Novo-RS)
- Alfredo Gaspar (União-AL) - relator
- Duarte Jr. (PSB-MA)
- Rafael Brito (MDB-AL)
- Julio Arcoverde (PP-PI)
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente