CPMI do INSS: Cid e Girão serão titulares; Augusta será suplente

Cid Gomes e Eduardo Girão integram comissão que apura fraudes no INSS / Crédito: Fernada Barros e Francisco Fontenelle / O POVO

O Congresso Nacional instalou, nesta quarta-feira, 20, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os titulares do colegiado estão os senadores cearenses Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo). A senadora Augusta Brito (PT), líder em exercício do Partido dos Trabalhadores na Casa Alta, está entre os suplentes. Na reunião de instalação da CPMI, parlamentares também estão elegendo o presidente e o vice-presidente do colegiado. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi escolhido como presidente. O relator será o deputado federal bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL).

O objetivo da CPMI é investigar os descontos indevidos feitos por entidades aos benefícios de segurados do INSS. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O senador Omar Aziz (PSD-AM), que havia sido indicado para a presidência, antecipou que a comissão se fundamentará nas investigações da Polícia Federal (PF) e, por isso, será mais técnica. Ao todo, a comissão será composta por 16 senadores titulares, 16 deputados titulares e a mesma quantidade de suplentes. O pedido de instalação da CPMI foi apresentado em 12 de maio pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT). O requerimento teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores. Presidente eleito para a comissão Os parlamentares elegeram o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que recebeu 17 votos, como presidente da Comissão. Em sessão tumultuada, com ameaças de suspensão da reunião por parte da senadora Tereza Cristina (Progressistas), que presidia o encontro. Ele integra a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Omar Aziz chegou a receber 14 votos.