Câmara propõe suspensão de deputados que atrapalharem trabalhos

Projeto prevê suspensão de deputados que atrapalharem fisicamente o funcionamento da Câmara / Crédito: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados apresentou nesta terça-feira, 19, o Projeto de Resolução 63/2025, que inclui uma série de atos no rol de ações que atentam contra o decoro parlamentar. A medida é tomada após a ocupação da Mesa Diretora da Casa durante protestos da oposição contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).