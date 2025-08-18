STF: INSS deverá custear afastamentos por violência doméstica

Maioria do STF vota para que INSS e empregador paguem benefício a mulher afastada do trabalho por violência doméstica / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria favorável ao pagamento de benefício temporário, análogo ao auxílio-doença, a mulheres vítimas de violência doméstica que precisem parar de trabalhar. O julgamento, iniciado no último dia 8, de maneira virtual, deve ter definição nesta segunda-feira, 18. O relator, ministro Flávio Dino, votou contra o recurso apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para derrubar uma decisão (da segunda instância da Justiça Federal) favorável a uma trabalhadora do Paraná para que ela recebesse benefício previdenciário análogo ao auxílio-doença pelo afastamento em razão da Lei Maria da Penha.