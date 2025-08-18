Alexandre de Moraes, 'o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump': o que diz Washington Post sobre ministro do STF

EPA Alexandre de Moraes deu entrevista ao jornal americano Washington Post O jornal americano Washington Post — o principal da capital dos Estados Unidos e um dos maiores do país — publicou nesta segunda-feira (18/8) uma reportagem na qual chama o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump". O jornal americano entrevistou Moraes sobre diversos assuntos — entre eles a sua decisão de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro no começo deste mês.

Segundo o jornal, esse "episódio é emblemático das regras de engajamento de Moraes, que ditam sua conduta ao longo de uma carreira marcada por batalhas de alto risco com políticos e empresários poderosos: nunca desista. Sempre aumente a intensidade." Ao jornal, Moraes disse que "não há a menor possibilidade de recuar um milímetro sequer" no julgamento de Bolsonaro diante das pressões exercidas por Washington e pelo presidente americano, Donald Trump, como o uso de sanções da lei Magnitsky e restrições de viagens. Há três consequências principais para quem é colocado na lista de sancionados pela lei Magnitsky: proibição de viagem aos EUA, congelamento de bens nos EUA e proibição de qualquer pessoa ou empresa nos EUA de realizar transações econômicas com o indivíduo penalizado. "Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido", disse Moraes ao Washington Post.

'Xerife da democracia' Na reportagem, que traça um perfil do juiz e reconta sua trajetória de carreira, o jornal afirma que "Moraes se tornou uma autoridade nacional por si só, além de uma espécie de figura globalmente única: um xerife da democracia". "Seus decretos abrangentes repercutiram pelo mundo todo, em sociedades cada vez mais polarizadas por debates sobre liberdade de expressão, tecnologia e poder do Estado." O jornal entrevistou pessoas próximas a Moraes para traçar o perfil do ministro.

"A maioria defendeu Moraes, afirmando que suas medidas linha-dura ajudaram a preservar a democracia brasileira em um momento de ascensão do autoritarismo em todo o mundo", disse o jornal. "Mas outros disseram que ele se tornou poderoso demais e que é culpado de excessos, colocando em risco a legitimidade da mais alta corte do país." Reuters Moraes afirmou que não vai recuar no julgamento de Jair Bolsonaro O próprio Moraes disse ao Washington Post que o "Brasil foi infectado pela 'doença' da autocracia" e que "é sua função aplicar a 'vacina'".