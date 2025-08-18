AO VIVO: Trump e Zelensky se reúnem para negociar fim da guerra contra Rússia; Michelle ataca Lula

Trump e Zelensky se reúnem para negociar fim da guerra contra Rússia / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 18, repercute o encontro marcado para hoje entre o presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, com o presidente da Ucrância, Volodymyr Zalensky, em Washington. A reunião ocorre dois dias após Trump se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca. Outros líderes europeus devem participar do encontro entre Trump e Zalensky. Entre os chefes de Estado que confirmaram a participação, estão:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora o presidente francês, Emmanuel Macron;

o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer ;

; o chanceler alemão, Friedrich Merz ;

; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni ; e

; e o presidente finlandês, Alexander Stubb. A conversa entre o republicano e o presidente russo na última sexta-feira, 15, não chegou a um acordo sobre o fim da guerra na Ucrânia. Após a cúpula entre os EUA e a Rússia, o encontro com o presidente ucraniano foi confirmado. Assista ao vivo Michelle Bolsonaro ataca Lula A edição repercute também o ataque da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante seminário do Partido Liberal (PL) em Natal (RN), no sábado, 16. A presidente do PL Mulher chegou a chamar Lula de "pinguço" durante discurso. Ainda durante a sua fala, Michelle disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará à Presidência. No entanto, Bolsonaro está inelegível desde 2023 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No momento, ele cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o investiga por participar de trama golpista.