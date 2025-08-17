Trump e Zelensky na Casa Branca: a estratégia de líderes europeus ao se juntarem à reunião

Getty Images Diversos líderes europeus confirmaram neste domingo (17/8) que se juntarão ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky em uma reunião com Donald Trump na Casa Branca na segunda-feira (18). Entre os chefes de Estado que confirmaram participação no encontro até o momento estão o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o chanceler alemão, Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente finlandês, Alexander Stubb.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, também devem viajar a Washington. A reunião entre Trump e Zelensky foi confirmada após o término da cúpula entre Estados Unidos e Rússia no Alasca na última sexta-feira (15/8). Durante as conversas, Vladimir Putin e o presidente americano não conseguiram chegar a um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia. Ainda neste domingo, França, Alemanha e Reino Unido participarão de uma ligação com Zelensky e outros aliados sobre o conflito.

Para James Waterhouse, correspondente da BBC News na Ucrânia que atualmente está reportando de Bruxelas, a confirmação da ida dos líderes europeus à reunião de segunda-feira na Casa Branca indica que eles estão tentando mostrar a Donald Trump que sua participação nas negociações é crucial para chegar a um acordo de paz. "Apesar do golpe de não ter conseguido garantir o cessar-fogo desejado, a estratégia de recuperação da Europa está a todo vapor", afirma Waterhouse. "Depois que Washington inicialmente descartou o envolvimento do bloco em seus esforços para impedir a guerra, parece que eles finalmente serão representados enquanto 'apoiam' o presidente Zelensky."

Getty Images Essa será primeira visita de Zelensky a Washington após ter sido repreendido publicamente por Trump e seu vice-presidente J.D. Vance no Salão Oval em fevereiro O correspondente da BBC aponta, porém, que ainda ficam muitas dúvidas em relação ao que a Europa pode conseguir de Donald Trump. "A Europa teve que apoiar a decisão do presidente dos EUA de contornar o cessar-fogo. Será que eles também tentarão convencê-lo a ser mais duro com Vladimir Putin?", questiona. Neste sábado (16/8), Trump mudou a posição que vinha defendendo até então, afirmando que a melhor maneira de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia "é ir diretamente para um acordo de paz" em vez de um cessar-fogo temporário.