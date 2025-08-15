Mesmo com vetos, lei do licenciamento deixa brechas para maior destruição ambiental

Amazônia / Crédito: Mario Oliveira/ MTUR

A resposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental (2159/2021) foi bem recebida por pesquisadores e sociedade civil. A Presidência apresentou na sexta-feira, 8 — prazo final para se posicionar — vetos a 63 trechos e disse que enviará ao Congresso Nacional um novo texto para substituir o que foi barrado. "Vetar tudo geraria um confronto pior, embora fosse até recomendado por conta do teor da lei aprovada, que liberou geral. Mas agora se abre um novo espaço para melhorar os pontos mais polêmicos", diz Mercedes Bustamante, professora de ecologia na Universidade de Brasília (UNB).

No geral, os vetos foram muito positivos, avalia Gabriela Savian, diretora de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). "Como estava, o projeto de lei desestruturava a política ambiental como um todo, e os vetos impediram isso", adiciona. Em meio a um Congresso regido pela oposição, onde sessões recentes foram marcadas por graves insultos à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, especialistas reconhecem o esforço político do governo para vetar pontos da lei. "É preciso reconhecer que os vetos enfrentaram pontos importantes e problemáticos, e não deve ter sido fácil alcançar consenso político para tantos. Eles abrangeram temas como o autolicenciamento, retirada dos direitos de povos indígenas e quilombolas", afirma Suely Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima (OC) e ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O projeto era discutido no Congresso desde 2004, e em 2021 foi aprovado na Câmara dos Deputados com um texto diferente da proposta inicial. Depois de passar em maio pelo Senado, ele retornou aos deputados e foi aprovado durante a madrugada do dia 17 de julho.

Restrição e liberação de licenças Um dos pontos vetados mais elogiados foi a restrição da Licença por Adesão e Compromisso (LAC) a empreendimentos de baixo potencial poluidor. Segundo o texto aprovado no Congresso, a LAC, uma espécie de autolicenciamento, se aplicaria também a atividades de médio potencial poluidor — o que abrangeria estruturas como barragens de rejeitos, por exemplo. A proposta do licenciamento monofásico também foi retirada da lei. O modelo concentraria todas as etapas do processo em uma única análise e substituiria as três etapas atuais: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. As atividades ligadas ao agronegócio poderão ficar isentas de licenciamento, como estava previsto no projeto de lei (PL). Só a pecuária intensiva de médio e grande portes ficam obrigadas a passar pelo processo de licenciamento. Essa mudança ainda gera preocupações.

"Isso quer dizer que uma plantação de 10 mil hectares de eucalipto, por exemplo, poderá ser feita sem licença. É preocupante porque, antes de dar uma licença geral, como será agora, teria que ser analisado qual é o impacto de cada tipo de empreendimento", critica Araújo. Savian, do Ipam, pontua que algumas atividades realizadas dentro de propriedades rurais, como agroindústria, podem produzir resíduos poluentes e criar um grande problema ambiental. A única coisa que mudou com o veto de Lula é que, antes de serem dispensados do licenciamento, esses empreendimentos passarão por uma análise do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Para o Ipam, a medida diminui um pouco o risco de grilagem, já que muitas fazendas têm registros fraudulentos que se sobrepõem a unidades de conservação e outras áreas sensíveis, como Florestas Públicas Não Destinadas.

O respeito aos direitos Lula tirou da lei os trechos que excluíam a obrigatoriedade da consulta a órgãos responsáveis pela proteção dos direitos de povos indígenas e quilombolas em caso de empreendimentos que geram impactos a essas populações. O veto, diz a presidência, assegura a participação mais ampla e previne conflitos nos territórios tradicionais, além de preservar o teor da Constituição Federal. Entre os pontos elogiados pelo WWF Brasil estão a permanência do parecer de entidades como Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e conselhos de unidades de conservação. Essas entidades precisam ser ouvidas em casos de empreendimentos que afetam unidades de conservação, e a proposta aprovada no Congresso anulava esse papel.