'Brasil é hoje um sistema mais democrático do que os Estados Unidos', diz autor do best-seller 'Como as democracias morrem'

Para professor de Harvard, diferentemente dos EUA, Brasil respeita a crença de que, se há forças políticas que infringem a lei e ameaçam abertamente a democracia, elas devem ser impedidas de assumir o poder As instituições brasileiras responderam melhor às ameaças à sua democracia do que as americanas fizeram em um cenário semelhante, afirma Steven Levitsky, autor do best-seller Como as democracias morrem e professor da Universidade de Harvard. "Acho que hoje o Brasil é um sistema mais democrático do que os Estados Unidos. Esse pode não ser o caso daqui a um ano, mas hoje as instituições brasileiras estão funcionando melhor", disse o cientista política em entrevista à BBC News Brasil no início da tarde de segunda-feira (21/7).

Também segundo o professor de Harvard, a tentativa de interferência atual dos EUA no Brasil é mais "personalizada", "desinformada" e "arrogante" do que as ações desempenhadas pelos americanos na América Latina durante a Guerra Fria - quando Washington apoiou golpes militares que instalaram ditaduras que perseguiram e em alguns casos torturam e assassinaram inimigos políticos. "Quer concordemos ou não com a política dos EUA em 1964 no Brasil, ou em 1973 no Chile, pelo menos se tratou de uma política de Estado´[...]. Não é isso [que está acontecendo agora]. O que vemos é um capricho pessoal de Trump baseado em muita desinformação, muita ignorância e muita arrogância", afirma. "Não se trata de uma política séria, mas de um país muito grande, rico e poderoso, fazendo política externa de uma república das bananas."

Levitsky disse ainda acreditar que "aqueles que enfrentam Trump têm mais probabilidade de sucesso" no embate contra as "ameaças unilaterais" e políticas comerciais do republicano. "É difícil pedir a qualquer governo para enfrentar Trump, mas acho que todos nós estaremos melhor se ele for contido", afirmou, sobre a melhor resposta do Brasil às últimas ações da Casa Branca. Para o estudioso, o governo brasileiro se tornou alvo do presidente americano por "motivos pessoais" de Donald Trump e por não se curvar aos Estados Unidos.

"De nações que não são potências nucleares, que não são a Rússia ou a China, Trump espera subserviência. E governos como o Brasil, que não se curvam, têm mais chances de se tornarem alvos." Arquivo pessoal Interferência atual dos EUA no Brasil é mais personalizada, desinformada e arrogante do que durante a Guerra Fria, diz professor de Harvard Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista de Steven Levitsky à BBC Brasil. As declarações foram dadas pelo pesquisador no início da tarde da segunda-feira, dia 21, antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a veiculação de falas de Jair Bolsonaro por redes sociais de terceiros. O magistrado do STF também determinou que a defesa do ex-presidente explique em até 24h, sob pena de prisão, por que ele apareceu em um vídeo publicado pelo seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).