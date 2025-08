AO VIVO: Oposição ocupa Câmara e Senado contra prisão de Bolsonaro e por impeachment de Moraes

A prisão de Bolsonaro foi determinada após Moraes concluir que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares ao participar remotamente de atos no domingo, 3, por meio de telefonemas, momento que foi publicado nas redes sociais

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 6, repercute o ato da oposição, reunida no Congresso Nacional, que ocupou as mesas diretoras dos plenários do Senado e da Câmara nesta terça-feira, 5, em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No ato, pediram também para pautar a anistia para os condenados pelo 8/1, quando apoiadores do ex-presidente depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também estava entre as exigências.