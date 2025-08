Preso após videochamada, Bolsonaro viu ato no Ceará em ligação de André Fernandes, mas não falou

Decisão do STF cita ligações a protestos como tentativa de coagir a Corte; em Fortaleza, houve chamada de vídeo, mas o ex-presidente não falou com o público

Na decisão que definiu a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou que a participação, mesmo que indireta, do ex-presidente nas manifestações do último domingo, 3, através de videochamadas telefônicas, foi considerada uma violação das medidas restritivas impostas anteriormente.

Moraes afirmou que os atos foram para "coagir o Supremo Tribunal Federal". No Rio de Janeiro, o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez uma chamada para o pai enquanto estava no palco das manifestações. Em São Paulo, a ligação foi feita pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).