Bolsonaro usará tornozeleira eletrônica mesmo em prisão domiciliar

Jair Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes / Crédito: Evaristo Sá / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuará usando uma tornozeleira eletrônica mesmo com a prisão domiciliar, decretada nessa segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A manutenção do uso do equipamento ocorre como uma das formas de monitorar a localização do ex-presidente, visto que sem a tornozeleira, não há como as autoridades confirmarem que Bolsonaro está cumprindo a prisão domiciliar.

Antes da decisão da prisão domiciliar, as restrições da tornozeleira eletrônica permitiam a Bolsonaro deixar a residência das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e ficar recluso durante todo o fim de semana. Agora, Bolsonaro deve permanecer em casa continuamente. BOLSONARO mostra tornozeleira eletrônica na saída do Congresso Crédito: JOSÉ OSORIO / AFPTV / AFP A prisão de Bolsonaro foi determinada após Moraes entender que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares impostas ao participar, por ligação, de atos contra o ministro do STF e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesse domingo, 3. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

No despacho, o ministro cita a manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo. O ex-presidente discursou por meio de um contato pelo telefone com o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Flávio publicou o discurso nas redes, o que teria sido decisivo para a determinação de Moraes.

Anteriormente, na série de medidas cautelares impostas ao ex-presidente, Moras havia determinado que Bolsonaro não poderia usar as redes sociais, mesmo que por meio de terceiros.

Flávio apaga vídeo O momento da saudação de Bolsonaro no ato foi registrado em vídeo e publicado no perfil oficial de Flávio Bolsonaro no Instagram. O ex-presidente aparecia com o celular na mão e com a tornozeleira eletrônica, que é obrigado a usar, em destaque. Flávio, posteriormente, apagou o vídeo que mostrava o pai participando, por telefone, do ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.