Imprensa internacional repercute sanções de Trump ao Brasil

Jornais citam "assalto à democracia" e "pressão contra o Estado de Direito" ao noticiar tarifa de 50% sobre exportações brasileiras e retaliação da Casa Branca contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.Die Zeit: Medidas dos EUA são "totalmente exageradas" Ao citar as sanções recentes dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o jornal alemão Die Zeit classificou-as em análise publicada nesta sexta-feira (01/08) como "totalmente exageradas". "O mais notável nessa disputa tarifária, no entanto, é que ela não tem nada a ver com tarifas", afirma o jornal, citando o saldo positivo para os EUA na balança comercial com o Brasil. "A justificativa da Casa Branca para as tarifas soa, portanto, mais do que estranha [...], que o Brasil representa uma ameaça à segurança nacional dos EUA porque o governo brasileiro estaria perseguindo politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, violando os direitos humanos e restringindo a liberdade de expressão." "Com isso, Trump tenta pela primeira vez intervir diretamente na política interna e no sistema judiciário de um país democrático. E, mais uma vez, inverte a realidade nesse processo." "O governo dos EUA parece disposto a arriscar muito por Bolsonaro. Isso fica evidente não só nas altas tarifas, mas também na ação dura contra o ministro Alexandre de Moraes", afirma o Zeit, citando o enquadramento dele na Lei Magnitsky, "um dos instrumentos mais duros de política externa dos EUA, usado contra ditadores ou criminosos de guerra". Der Spiegel: "Muitos gostariam que seus governantes enfrentassem Trump com a mesma autoconfiança de Moraes" "Apenas algumas horas depois de Donald Trump impor sanções ao juiz brasileiro Alexandre de Moraes, ele foi, com toda a paz de espírito, ao estádio de futebol. Descontraído, [...] aproveitou o momento de exposição pública e exibiu o dedo do meio – um gesto nada cavalheiresco dirigido a Washington. A mensagem: 'Estou pouco me lixando'", escreveu a revista alemã Der Spiegel, também nesta sexta-feira, ao afirmar que Trump desvirtua as sanções e as usa como instrumento de chantagem para favorecer Bolsonaro. "Muitos brasileiros devem ter se sentido representados [pelo gesto de Moraes]. Também na Europa e em outras partes do mundo, muitos provavelmente gostariam, em segredo, que seus representantes tivessem coragem de enfrentar Donald Trump com a mesma autoconfiança demonstrada por esse juiz e pelo governo do Brasil." "Na verdade, Moraes não se encaixa no esquema simplista amigo-inimigo de Trump: ele não é de esquerda", afirma o Spiegel, citando a nomeação dele ao tribunal pelo ex-presidente Michel Temer (MDB). "A esquerda brasileira protestou à época. Hoje, festejam o 'Xandão', como chamam o juiz, como pioneiro na luta contra Trump." The Guardian: "Trump exporta para o Brasil seu assalto à democracia" "Nos últimos seis meses, Donald Trump foi acusado de arrastar rapidamente a maior democracia das Américas rumo ao autoritarismo. Agora, o ex-presidente dos EUA parece decidido a minar também a segunda maior democracia da região", afirmou o The Guardian na quinta-feira (31/07), ao comentar a tarifa de 50% imposta pelo presidente americano às exportações do Brasil no dia anterior. O tarifaço e as sanções a Moraes, são, nas palavras do jornal britânico, um "ataque extraordinário às instituições brasileiras", "em parte como retaliação pelo que ele [Trump] chamou de perseguição política ao seu aliado Jair Bolsonaro", réu no caso da trama golpista. "O esforço de Trump para ajudar Bolsonaro a escapar da Justiça [...], pressionando o governo e o STF, empolgou os apoiadores do ex-presidente", afirma o Guardian, "mas enfureceu milhões de brasileiros [...] que estão indignados com o que chamam de manobra estrangeira intolerável para subverter sua democracia 40 anos depois de ela ter sido restaurada, após duas décadas de ditadura". Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Tarifas contrariam interesses estratégicos de Trump na América Latina" "Que Trump não persegue apenas objetivos econômicos com suas tarifas, isso já se viu algumas vezes", afirma o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung em comentário publicado na quinta-feira. Se, nas mãos de Trump, as tarifas viram "uma espécie de arma de uso geral na política externa, situada em algum lugar entre a diplomacia clássica e os meios militares", elas só funcionam se "o consumidor americano estiver disposto, a longo prazo, a arcar com os custos", e se os "governos visados se deixarem impressionar", o que não parece ser o caso do Brasil. "Politicamente, resistir aos EUA é até vantajoso para o presidente Lula. Afinal, trata-se da América Latina." "As tarifas também contradizem os objetivos estratégicos de Trump. Ele quer expulsar a China do hemisfério ocidental – vide Panamá e Groenlândia. Mas se agora ele busca o confronto por causa de seu velho amigo Bolsonaro, acaba apenas empurrando ainda mais o Brasil, membro do Brics, para os braços de Pequim." The New York Times: "Sinal claro de que o governo Trump está pronto para um confronto com o Brasil" "Lula disse ao NYT na terça-feira [29/07] que seu governo vinha estudando tarifas retaliatórias sobre alguns produtos americanos caso Trump cumprisse suas ameaças. Agora, ele terá que decidir se lança ou não uma guerra comercial contra o segundo maior parceiro comercial do Brasil", escreveu o jornal americano. "Dadas as amplas isenções tarifárias, as medidas de quarta-feira podem acabar sendo menos prejudiciais do que parecem – mas são um sinal claro de que o governo Trump está pronto para um confronto com o Brasil." Tagesschau: "Tarifas são instrumento de pressão contra o Estado de Direito do Brasil" "O tom está se tornando mais áspero, a pressão aumenta. Os Estados Unidos e o Brasil enfrentam a pior crise diplomática em décadas – e não há fim à vista", observou o portal alemão Tagesschau. "Pouco antes de o governo Trump cumprir sua ameaça tarifária na quarta-feira, ele também impôs sanções contra o ministro do STF que se tornou o rosto do processo contra Bolsonaro: Alexandre de Moraes." "Lula, por sua vez, mostrou-se inflexível – e combativo [...]. O ataque de Trump e a firme defesa da soberania brasileira deram a Lula um impulso inesperado de popularidade [...]." "E mesmo que as tarifas atinjam duramente o Brasil, o país é economicamente menos dependente das exportações para os EUA do que outros da região. Quem mais se beneficiará será justamente o país que Trump mais combate: a China, que hoje já é o principal parceiro comercial do Brasil." ra (ots)