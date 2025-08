Em ato esvaziado, bolsonaristas pedem impeachment de Lula e Moraes em Juazeiro do Norte

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram um buzinaço na tarde do último domingo, 3, na Praça do Giradouro, em Juazeiro do Norte. O ato teve como foco manifestações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O protesto ocorreu em meio ao avanço das investigações que tornaram Bolsonaro réu por tentativa de golpe de estado após a derrota eleitoral em 2022. Os manifestantes expressaram apoio ao ex-presidente e criticaram o Supremo e ao atual governo.