USP manifesta apoio a Moraes após sanções dos EUA: 'Agressão despropositada'

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou, nesta segunda-feira, 4, uma nota pública em solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após ele ter sido alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos com base na Lei Global Magnitsky. Na avaliação da universidade, a decisão do governo norte-americano é uma "agressão despropositada" e se trata de uma "perseguição" contra o magistrado. Moraes é professor titular da Faculdade de Direito da USP.

A USP expressa publicamente sua integral solidariedade ao ministro, com o qual tem orgulho de contar como professor titular de sua Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco. A medida, que visa a intimidar nosso professor, ofende nossa instituição. A independência do magistrado e a autonomia do professor são princípios inegociáveis e jamais poderiam ser pretendidos como instrumento de barganha". A nota faz referência à ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu — processo que tem sido criticado por setores ligados ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump. A universidade afirma ainda que as restrições "não têm sustentação jurídica nem amparo na razão", e "não encontram guarida na tradição das relações históricas entre Brasil e Estados Unidos". A USP considera que as sanções atingem também a instituição, diante do vínculo acadêmico com Moraes.

“Acham que estão lidando com pessoas da ‘laia’ deles. Acham que estão lidando também com milicianos. Mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte”, disse Moraes durante a sessão. Segundo o ministro, qualquer tentativa de coação contra o Judiciário será em vão. “Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos Poderes constituídos. Enganam-se a esperar fraqueza institucionais”, declarou. Moraes concluiu afirmando que seguirá atuando normalmente no tribunal: “Esse relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no Plenário quanto na Primeira Turma”.