Lei Magnitsky: quem mais está com Moraes na lista de sanções dos EUA

Incluído nesta quarta-feira (30/7) na lista de sanções de governo dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aparece ao lado de políticos considerados corruptos e funcionários públicos acusados de conexão com grupos terroristas e de cometer abusos de direitos humanos.

MANDEL NGAN/AFP via Getty Image Ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes foi alvo das sanções americanas

Entre as centenas de sancionados, estão 28 entidades e indivíduos chineses e 13 entidades e indivíduos cubanos. As entidades podem ser desde empresas privadas a órgãos públicos e autarquias.

Ambos foram sancionados por meio de uma ordem do governo de Joe Biden, que ampliou poderes do Tesouro para atingir qualquer pessoa estrangeira envolvida em atividades de tráfico de drogas e terrorismo.

Do Brasil, também constam na lista SDN a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e Ciro Daniel Amorim Ferreira, acusado de liderar um grupo supremacista branco no Brasil.

"O PCC surgiu em São Paulo na década de 1990 e traçou um caminho sangrento rumo à dominação por meio do tráfico de drogas, além de lavagem de dinheiro, extorsão, assassinatos por encomenda e cobrança de dívidas de drogas. O PCC atua em toda a América do Sul, Paraguai e Bolívia, e suas operações alcançam os Estados Unidos, Europa, África e Ásia", justificou o Departamento de Tesouro dos EUA, responsável pela lista.

Na época, o PCC foi descrido como "o grupo de crime organizado mais poderoso do Brasil e um dos mais poderosos do mundo".

O PCC foi incluído em 2021, pelo governo de Joe Biden, por meio de uma ordem executiva assinada pelo presidente que ampliou as autoridades do Departamento do Tesouro para atingir qualquer pessoa estrangeira envolvida em atividades de tráfico de drogas.

Depois da inclusão do grupo, os EUA incluíram em 2024 um integrante do PCC na lista. Diego Macedo Gonçalves do Carmo, conhecido como Brahma, foi apontado como uma "peça-chave" responsável pela lavagem de centenas de milhares de dólares para o grupo criminoso.

Também ligados ao Brasil, líderes do grupo libanês Hezbollah também figuram na lista.

Os nomes citados são Assad Ahmad Barakat, suposto operador no Brasil, e Farouk Omairi, a quem o governo americano identificou como "um coordenador dos integrantes do Hezbollah" na região da Tríplice Fronteira. Também aparece Bilal Mohsen Wehbe, xeique xiita que é o principal nome do grupo na América do Sul.