Lula venceria em cenários com Bolsonaro, Tarcísio ou Michelle no 1° turno, aponta pesquisa

Neste cenário, outro nome que aparece é o de Ciro Gomes (PDT), ex-presidenciável e ex-governador do Ceará. Ciro ocupa a terceira posição, com 3,2% da preferência. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), aparece logo em seguida. Tebet registrou 1,4% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 1,7%. Apesar disso, é importante ressaltar que Bolsonaro está inelegível até 2030 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Intenções de votos

Lula - 47,8%

Bolsonaro - 44,2%

Ciro Gomes - 3,2%

Simone Tebet - 1,4%

Outro candidato de 2022 - 1,5%

Voto branco/nulo - 1,7%

Não sei - 0,1%

Realizada entre os dias 25 e 28 de julho, a pesquisa ocorreu em meio a um aumento da popularidade do presidente Lula, na esteira da condução da crise diplomática que envolve a imposição da taxa de 50% sobre produtos do Brasil comercializados nos Estados Unidos, imposta por Donald Trump e que entra em vigor a partir de 6 de agosto.



Outros cenários

Num segundo cenário, de 1° turno, em que o nome de Bolsonaro não é cogitado, Lula ainda lidera, com 48,5%. Ele é seguido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aparece com 33%. Logo em seguida aparecem os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), empatados com 3,6%.

Lula - 48,5%

Tarcísio de Freitas - 33%

Ratinho Júnior - 3,6%

Romeu Zema - 3,6%

Ronaldo Caiado - 3%

Ciro Gomes - 2,9%

Não sei/branco/nulo - 2,8%

Pablo Marçal - 2,2%

Eduardo Leite - 0,4%

Já num cenário com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio não estão entre os candidatos ao Planalto, Lula continuaria na liderança com 48,5% das intenções de voto, contra 29,7% de Michelle.