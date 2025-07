Aprovação de Lula cresce após tarifaço de Trump, aponta pesquisa AtlasIntel

A atual aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 49,9%, empatando tecnicamente com a desaprovação, que é de 50,3%, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 15 de julho / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu 2,6 pontos percentuais e atingiu o melhor resultado desde novembro do ano passado, informa nova rodada da pesquisa AtlasIntel, contratada pela Bloomberg e divulgada nesta terça-feira, 15. A aprovação do presidente passou de 47,3% para 49,9%, empatando tecnicamente com a desaprovação, que oscilou de 51,8% para 50,3%. Esta é a primeira pesquisa de opinião desde o anúncio da taxação de 50% dos produtos brasileiros pelo presidente norte-americano Donald Trump na última quarta-feira, 9.

A pesquisa ouviu 2.841 pessoas entre os dias 11 e 13 de julho, e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os números podem passar de 100% devido aos arredondamentos. Assim como a aprovação pessoal, a avaliação do governo também registrou melhora depois do tarifaço. O percentual dos que classificam o governo como ruim/péssimo (49,4%) ainda supera os que o avaliam como ótimo/bom (43,4%), mas a diferença entre esses grupos tem diminuído. Em maio, a diferença era de 10,2 pontos percentuais. Em junho, caiu para 9,6. Agora, a diferença diminuiu ainda mais, atingindo seis pontos. Mudanças na percepção da política externa A pesquisa traz ainda outros indicativos do impacto do tarifaço na opinião pública. O Atlas perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam a política externa do Governo Lula: a aprovação alcançou 60,2% (em novembro do ano passado era 49,6%) e a desaprovação, 38,9% (em novembro, era 47,3%).

Os entrevistados foram provocados a comparar a política externa do presidente Lula à do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para 61,1%, Lula representa melhor o Brasil no plano internacional do que Bolsonaro. Outros 38,8% disseram que representa pior. Em novembro do ano passado, os números eram, respectivamente, 51% e 44,3%, com 4,75 dizendo não saber avaliar.

Os entrevistados foram questionados sobre que países ou blocos o Brasil deveria se alinhar mais proximamente. Enquanto 38,1% dizem que ele deveria se aproximar dos BRICS, grupo de 11 países emergentes, outros 31,1% dizem que deveriam se alinhar aos Estados Unidos. A China aparece em terceiro, com 12,9% das citações e a União Europeia na sequência, com 8,3%. A Rússia aparece por último com 1%. Outros 8,6% dizem que o Brasil deveria evitar alinhamentos automáticos.