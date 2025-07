Após sanção de Trump, Moraes vai a jogo e vê Corinthians vencer Palmeiras

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), compareceu ao estádio Neo Química Arena, em São Paulo, nesta quarta-feira, 30, para assistir à partida de Corinthians e Palmeiras, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O Corinthians, time pelo qual Moraes torce, venceu por 1 a 0.

A ida ao estádio ocorreu poucas horas após os Estados Unidos anunciarem sanções contra Moraes com base na Lei Magnitsky, norma que prevê sanções econômicas para pessoas consideradas violadoras de direitos humanos.