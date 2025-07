Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, às 20h, com a Voz do Esporte

Dérbi desta vez vale pela fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Quem levará a melhor? Verdão ou Timão?

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará uma cobertura de alto nível deste Dérbi. O premiado Cesar Tavares comanda o pré-jogo, que começa às 20h (de Brasília) e, logo em seguida, estará na narração.

Uma rivalidade secular tera nova edição nesta quarta-feira (30/7), prometendo uma verdadeira batalha por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas da competição. O Timão chega nesta fase após despachar o Novorizontino na fase anterior, enquanto o Verdão eliminou o Ceará na terceira fase do torneio.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte tem, além de Cesar Tavares, os comentários de Pedro Fut e as reportagens com Luiz Gaspar e de Rogério Souza. Tudo para você não perder nada deste Dérbi. Então, você já sabe: clique na arte acima a partir das 20h (de Brasília) e não perca nada deste jogo.

