Governo Lula avalia acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar CNH

O projeto já foi finalizado e apresentado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), restando apenas definir o momento mais apropriado para oficializar o texto. Atualmente, o custo médio para tirar a documentação está na média de R$ 3 mil a R$ 4 mil. Caso a medida do Governo avance, poderia ser reduzido em até 80% para as categorias A e B, correspondentes a habilitação de motocicletas e veículos de passeio.

O valor, inclusive, é o principal fator de estudo, de acordo com Renan Filho, para que se pensasse em aplicar tal resolução, que não precisaria de aprovação do Congresso Nacional, mas poderia vigorar a partir de uma alteração em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), vinculado ao Ministério dos Transportes. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

“Isso vai ser produtivo para o Brasil. Vai incluir as pessoas, porque dentro do recorte há outras exclusões ainda mais cruéis. Por exemplo, se a família tivesse o dinheiro para tirar só uma carteira, e como tirar uma custa em torno de R$ 3 a R$ 4 mil, ela escolhe tirar só do homem e muitas vezes a mulher fica inabilitada, excluída”, disse o ministro.