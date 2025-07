Ao anunciar Lei Magnitsky, Scott Bessent diz que Moraes promove 'caça às bruxas'

Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent / Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou em nota nesta quarta-feira, 30, ao anunciar a sanção do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com base na Lei Global Magnitsky, que o magistrado "assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos EUA e do Brasil". Procurado, o gabinete de Moraes não havia se manifestado até a publicação deste texto.