Deputado pede prisão preventiva de PM que arrastou cachorro em moto em Ipu

Suspeito foi flagrado arrastando o animal amarrado em uma motocicleta em Ipu / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) entrou com um pedido de prisão preventiva, no Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), do policial militar que arrastou um cão em uma motocicleta no último domingo, 27, na cidade de Ipu, distante 295 km de Fortaleza. O suspeito chegou a ser levado a delegacia onde foi autuado. A solicitação do parlamentar se baseou na Lei 14.064/2020, também conhecida como Lei Sansão, que aumentou a pena para quem comete maus-tratos a cães e gatos. A alteração também fez com que o crime deixasse de ser menor potencial, significando que os suspeitos possam ser presos em flagrante.

Ao O POVO, o parlamentar disse que a solicitação foi feita pois o homem "representa risco a outros animais". "No caso específico, solicitamos a prisão preventiva do autor com base na Lei Sansão e na legislação ambiental, pois ele representa risco a outros animais. A sociedade está cansada de ver crimes dessa gravidade tratados com condescendência em audiências de conciliação. A lei é clara: violência contra animais pode levar à prisão em regime fechado", disse o deputado. Celio também informou que vai solicitar que o suspeito arque com os custos dos cuidados e do tratamento do cão. "Acionaremos a Justiça para assegurar reparação ao animal, que ficará sob nossa tutela, exigindo que o agressor arque com todos os custos de cuidados e tratamento. Se não aprendem com as penas, aprenderão sentindo no bolso". Sobre o caso O caso aconteceu no último domingo, 27, em Ipu, onde o suspeito foi flagrado arrastando o animal pelas ruas. O militar chegou a ser encaminhado para delegacia Regional de Tianguá, pelo artigo 32 da lei de crimes ambientais. De acordo com a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de embriaguez, e se recusou a atender os agentes em sua residência.