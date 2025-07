Militares cearenses são interrogados no STF por tramar golpe e sequestro de Moraes

Militares cearenses serão interrogados pelo STF; Estevam à esquerda, na foto. Rodrigo à direita. / Crédito: Alberto César Araújo/Aleam // Divulgação/PF

Dois militares cearenses estão entre os réus interrogados nesta segunda-feira, 28, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo e o general da reserva Estevam Theophilo fazem parte do chamado núcleo 3, composto majoritariamente por integrantes das Forças Especiais do Exército, conhecidos como “Kids Pretos”. Segundo a Procuradoria Geral da República (PGR), o grupo planejava ações extremas, como o sequestro e a execução de autoridades da República, entre elas o ministro do STF Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Interrogatórios Os interrogatórios desta segunda-feira incluem dez réus ligados ao núcleo 3, sendo nove militares e um agente da Polícia Federal: Bernardo Romão Correa Netto (coronel do Exército); Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército); Márcio Nunes de Resende Jr. (coronel do Exército); Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército); Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército); Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército); Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel do Exército); Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército); Estevam Theophilo (general das Forças Especiais); Wladimir Matos Soares (agente da Polícia Federal) Terceiro cearense Além dos dois citados, outro militar cearense também figura entre os denunciados, embora integre um núcleo diferente da investigação. Trata-se do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que não será interrogado nesta etapa. De acordo com a PF, Paulo Sérgio teria manipulado o relatório técnico das Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação, retardando sua divulgação mesmo diante da constatação de que não havia vulnerabilidades.