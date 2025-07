Justiça dá 15 dias para Dallagnol pagar R$ 135 mil a Lula por caso do PowerPoint

Então procurador Deltan Dallagnol, em foto de 14 de setembro de 2016 / Crédito: GERALDO BUBNIAK/AE

A Justiça de São Paulo determinou que o ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Novo) pague, em até 15 dias, uma indenização de R$ 135,4 mil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ordem de pagamento foi expedida na última sexta-feira, 25, pelo juiz Carlo Brito Melfi, no processo em que Dallagnol foi condenado por danos morais. Episódio ficou conhecido como “caso do PowerPoint”. O mérito da ação já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. No entanto, o ex-procurador ainda pode questionar judicialmente o cálculo da indenização, que inclui juros, correção monetária e honorários advocatícios da parte de Lula. Caso não quite o valor dentro do prazo, Dallagnol poderá ser penalizado com uma multa adicional de 10%. A informação é do colunista Rogério Gentile, do portal UOL.