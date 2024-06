Gilmar: 'disse para Moro que ele e Dallagnol roubavam galinhas juntos'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse nesta terça-feira, 11, que falou para o senador e ex-juiz Sérgio Moro (União-PR), durante uma reunião particular, que ele e o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo-PR) "roubavam galinhas juntos" durante a condução da Operação Lava Jato. A fala do magistrado ocorreu quando a Segunda Turma do STF julgou uma reclamação da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o encerramento de uma ação contra a empreiteira Queiroz Galvão.

Veja o vídeo clicando aqui .

"Eu, até num encontro muito divertido que tive não faz muito tempo com o senador Sérgio Moro, eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, usando uma expressão do nosso mundo rural, que há muito tempo eu já falava e denunciava que ele e Dallagnol roubavam galinhas juntos. É uma expressão lá do meu Mato Grosso muito voltada para uma época da vida muito rurícula", disse Gilmar.