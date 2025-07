PT lança vídeo chamando oposição de 'traidores da democracia' por anistia a Bolsonaro

O PT lançou mais um vídeo nas redes sociais, desta vez com o lema "Defenda o Brasil, diga não aos traidores". A publicação desta quarta-feira, 23, faz críticas aos defensores da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, e aos "super-ricos que nunca querem pagar a conta", que constam no plano do governo de mudanças na tributação.

O vídeo produzido com o uso de inteligência artificial compara o Brasil a um "grande navio" e alerta para o risco de "jogar milhões ao fundo só para o ex-capitão se salvar". A cena é acompanhada pela imagem de um rosto que se assemelha ao de Jair Bolsonaro. "Defenda o Brasil. Diga NÃO aos traidores da democracia", diz a legenda da publicação.