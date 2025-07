AO VIVO: Trump confirma tarifaço contra Brasil em 1° de agosto; Moraes proíbe atos; Israel x Gaza

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 28, repercute a confirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar países que ainda não firmaram acordo com Washington, o que inclui a taxação de produtos brasileiros em 50% a partir de 1° de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos, também reforçou nesse domingo, 27, a taxação sobre os produtos brasileiros e afirmou que a tarifa de 50% não será adiada. A afirmação ocorreu durante entrevista de Lutnick ao programa Fox News Sunday.

Moraes proíbe atos

A edição traz também a proibição da instalação de acampamentos ou qualquer forma de obstrução na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A ordem, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinada no âmbito do inquérito das fake news, foi a base legal utilizada para retirar o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia montado uma barraca no local na sexta-feira, 25.

A praça abriga as sedes dos três poderes da República: o Palácio do Congresso, o Palácio do Planalto (Poder Executivo) e o palácio do STF.

Assista ao vivo