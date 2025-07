Comissão aprova projeto que multa quem demitir funcionário por motivo ideológico

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 9, proposta que prevê multa para empregadores que aplicarem sanções trabalhistas por motivos ideológicos. O texto, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fixa a penalidade em valor equivalente a cinco vezes o salário do trabalhador e pode dobrar em caso de reincidência.

A proposta define como motivação ideológica as ações do empregador que representem ameaça, coação, constrangimento ou qualquer prática alheia à atividade profissional em razão da convicção política, filosófica ou religiosa do empregador.