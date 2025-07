AO VIVO: Bolsonaro escapa da prisão; Moraes e os erros de português; Lula x tarifaço de Trump

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 25, repercute decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que não determinou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro após uma avaliação se ele descumpriu a série de medidas cautelares.

No despacho publicado nessa quarta-feira, 24, Moraes advertiu Bolsonaro: "Se houver um novo descumprimento das medidas cautelares impostas, a conversão dessas medidas em prisão preventiva será imediata".