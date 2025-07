'Não é carta indo e voltando que vai resolver', diz Mauro Filho sobre crise do Brasil com os EUA

Deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) / Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O deputado federal Mauro Filho (PDT), um dos vice-líderes do governo Lula na Câmara dos Deputados, afirmou que o impasse entre Brasil e Estados Unidos, referente ao tarifaço sobre produtos brasileiros, não será resolvido com "carta indo e voltando" entre os países. "Essa história de mandar carta, volta a carta, fala com o Departamento de Comércio, vai e volta. E essas reuniões do (Geraldo) Alckmin com os empresários locais, no sentido de que eles queiram entender qual é o impacto do Brasil, a extensão, tudo bem. Agora, para resolver o problema, não é carta indo e voltando que vai resolver", avaliou o deputado em entrevista ao O POVO nesta quinta-feira, 24.

"Mostrar que impor tarifas para o país por razões políticas, porque o Bolsonaro está sendo julgado assim e assado, isso não tem na Teoria do Comércio Internacional. Isso não existe", repreendeu. O deputado aponta que, assim ocorrendo, caberia a Vance intermediar o contato com Trump e tentar adiar qualquer decisão tarifária por ao menos 60 dias. Isso, segundo Benevides, abriria espaço para que o próprio presidente Lula buscasse um diálogo direto com mandatário dos EUA. Mauro Filho comentou ainda sobre as ameaças de Trump contra o Pix e o comércio popular da 25 de março, em São Paulo. "Veja a que ponto chegou esse negócio, né?", iniciou. "Isso aí é conversa fiada", afirmou, minimizando as justificativas americanas.

O deputado defendeu que o Brasil siga o exemplo de líderes internacionais que buscaram interlocução direta com Trump, mencionando como exemplo os governos do México, Canadá e Japão. Segundo ele, o próprio Alckmin pode abrir os caminhos para uma abordagem posterior de Lula. "Ou o Alckmin sai da condição de ministro e secunda à condição de vice-presidente da República. Ele tem que procurar o James David Vance e abrir os primeiros caminhos. E aí, sim, terá que ter uma conversa do Lula subsequente", reforçou. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Na oportunidade, o vice-líder do governo Lula criticou a postura do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair Bolsonaro. "Ele está querendo punir o Brasil? Em função do julgamento do pai, ele quer punir o trabalhador brasileiro? Ele quer punir a empresa brasileira? Isso não faz sentido. Como é que um deputado vai trabalhar contra o seu país? Tem algo equivocado aí nesse processo".