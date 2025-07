Moraes alerta Bolsonaro após apontar irregularidade: 'A Justiça é cega, mas não é tola'

Ministro do STF alerta que, em caso de nova tentativa de burlar restrições impostas, a prisão preventiva poderá ser decretada

Moraes entendeu haver descumprimento das medidas, mas rejeitou a prisão preventiva do ex-mandatário neste primeiro momento, após alegação da defesa de não haver intenção de praticar o ato. Entretanto, alertou que caso haja novo descumprimento, a prisão preventiva será "imediata".

“A Justiça é cega, mas não é tola”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), em trecho da resposta às alegações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre eventual descumprimento das medidas cautelares.

A defesa de Bolsonaro havia buscado esclarecimentos sobre a extensão da proibição de uso de redes sociais por parte do ex-presidente, questionando se ela abrangia a concessão de entrevistas.

A advertência ocorreu após a constatação de uma tentativa de burlar a medida cautelar de proibição de uso de redes sociais. Moraes manteve as cautelares impostas ao ex-presidente , incluindo uso de tornozeleira, proibição de uso de redes sociais, contato com embaixadores, e outras medidas.

Neste contexto, o ministro analisou: "Como diversas vezes salientei na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a JUSTIÇA É CEGA, MAS NÃO É TOLA!!!!! ". A frase denota que a Corte está ciente e atenta à quaisquer táticas de contornar as restrições impostas anteriormente.

No entanto, o ministro esclarece que "não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção de práticas criminosas". Na prática, significa que entrevistas ou discursos públicos não podem ser instrumentalizados como "material pré-fabricado" para posterior postagens nas redes sociais de terceiros.

Moraes argumenta que não seria lógico permitir o mesmo "modus operandi criminoso" que, segundo ele, tem sido utilizado para induzir e instigar chefes de Estado estrangeiros a interferir ilicitamente no processo judicial, caracterizando "flagrante atentado à Soberania nacional".

Tal conduta, se realizada por meio de "milícias digitais, apoiadores políticos ou outros investigados em patente coordenação", com o objetivo de ampliar a desinformação nas redes sociais, é expressamente vedada, reafirma o ministro.

Possibilidade de prisão preventiva

Ainda segunda a decisão, a constatação da utilização de métodos de atuação nas redes sociais, com a demonstração da existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Bolsonaro, com finalidade de continuar as práticas ilícitas, poderá "resultar na conversão das medidas cautelares em prisão preventiva". O objetivo é "fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal", explica o ministro.

Eduardo Bolsonaro

Moraes cita como exemplo de descumprimento das medidas impostas o uso das redes sociais do filho de Bolsonaro, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que veicularam um discurso do ex-presidente exibindo o aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira), momentos após o ocorrido.

Embora essa tenha sido considerada uma "irregularidade isolada" e a defesa tenha alegado "ausência de intenção", Moraes advertiu que um novo descumprimento resultará na imediata conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, conforme o artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal.