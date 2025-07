Deputados analisam projeto que cria novo marco legal do transporte por aplicativo

Projeto cria novo marco legal do transporte individual por aplicativo no País / Crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

A Câmara dos Deputados está prestes a discutir um novo marco legal que pode transformar as relações entre motoristas, entregadores, usuários e empresas de transporte e entrega por aplicativo no Brasil. Trata-se do Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), que busca regulamentar a atividade, a qual cresceu de forma exponencial na última década, mas que ainda ocorre em meio a lacunas jurídicas.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A proposta afeta diretamente plataformas como Uber, 99, InDrive, iFood e similares, estabelecendo normas claras para o funcionamento desses serviços no país. O objetivo, segundo o deputado e autor, é acabar com vazios jurídicos dos trabalhadores de aplicativos, "que são essenciais para as plataformas, mas ainda não têm seus direitos garantidos por lei”.

O projeto traz como principal inovação a exigência de contrato por escrito entre empresas e trabalhadores autônomos, bem como entre empresas e usuários. O que inclui cláusulas com regras sobre remuneração, critérios de avaliação, uso de dados pessoais e formas de repasse das gorjetas. Também garante direitos sociais, como a contribuição para a Previdência Social e o impedimento de penalidades por recusas de serviço ou desconexão do aplicativo.

Pelo texto, os trabalhadores passariam a ter direito a:



Receber integralmente as gorjetas;

Não sofrer descontos ou taxas indevidas;

Escolher livremente os horários de trabalho;

Contribuir para a Previdência, com taxas diferenciadas para trabalhadores de baixa renda. Em contrapartida, as empresas poderão cobrar uma taxa de até 30% sobre o valor pago pelo usuário, com exceção das gorjetas. Já nos serviços de entrega, como os realizados por motoboys e ciclistas, o valor pago pelo cliente deverá ser integralmente repassado ao trabalhador.

Responsabilidades

O projeto também responsabiliza as plataformas por qualquer dano ao usuário durante o serviço, independentemente de culpa, sem excluir eventual responsabilidade do motorista. As empresas deverão ainda impedir o uso de identidades falsas e garantir a verificação contínua de documentos.

Os usuários terão o direito de receber informações claras sobre o motorista ou entregador, como nome, foto, nota e histórico de serviços prestados, além de serem protegidos contra a cobrança obrigatória de gorjetas.



Previdência

Para fins previdenciários, o trabalhador autônomo de plataformas será considerado contribuinte individual. A empresa ficará responsável pelo recolhimento mensal de contribuições previdenciárias e por inscrever os trabalhadores no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Trabalhadores com baixa renda (famílias inscritas no CadÚnico com até meio salário mínimo por pessoa) contribuirão com 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Os demais trabalhadores pagarão uma alíquota maior, calculada sobre o valor total que recebem pelos serviços, respeitando o teto do RGPS. Tramitação

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já criou uma comissão especial para analisar o projeto. A comissão pode propor mudanças no texto. Em seguida, o projeto será votado no Plenário da Câmara. Se aprovado, segue para o Senado, onde passa por nova análise. Se não houver mudanças, vai para à Presidência da República, que pode sancionar ou vetar a proposta.