AO VIVO: Preta Gil morre aos 50 anos: veja repercussão; Eduardo Bolsonaro ataca PF; Lula no Chile

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 21, repercute o falecimento da cantora e apresentadora Preta Gil, aos 50 anos, nesse domingo, 20, em meio a uma luta contra o câncer.

Em 2023, a cantora foi diagnosticada com câncer no intestino. Desde então, Preta travou uma batalha contra a doença. Ela enfrentou um longo processo de tratamento, que incluiu quimioterapia, radioterapia e cirurgia.



Eduardo Bolsonaro ataca PF

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) realizou uma transmissão ao vivo nesse domingo, 20, e fez algumas falas sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última sexta-feira, 18, em que atacou a PF.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, classificou a live do deputado como uma "covarde tentativa de intimidação" a servidores da corporação. Após as declarações do parlamentar, o diretor da PF disse ao UOL que vai pedir que as declarações de Eduardo sejam incluídas em investigação aberta contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF).

