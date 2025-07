As mulheres engravidadas e depois abandonadas por agentes da ONU: 'Sumiu sem dizer nada'

BBC

Apesar do Sol escaldante e do ar sufocante, Dimitri (nome fictício), de 12 anos, se esconde dentro da modesta casa de chapa de ferro da mãe em Birere, um assentamento informal em Goma, no leste da República Democrática do Congo.

"Ele não quer enfrentar as provocações das outras crianças por causa do seu cabelo cacheado e pele clara", diz sua mãe, Kamate Bibiche, que conversou com a BBC antes de Goma cair nas mãos dos rebeldes do M23, em janeiro.